L’assaut du capitole qui s'est produit le 06 janvier 2021, suite à l’élection présidentielle américaine, continue de défrayer la chronique. Le président des USA, Joe Biden a une fois de plus abordé la question, tout en critiquant son prédécesseur républicain Donald Trump. Dans un discours prononcé, hier lundi 25 juillet 2022 à la Maison Blanche, devant des policiers noirs, le numéro un américain a blâmé ce dernier pour ne pas avoir dit à ses partisans de rentrer chez eux, pendant que l’assaut se déroulait.

Il a salué l’intervention des forces de l’ordre

« Nous avons vu ce qui s'est passé: la police du Capitole, la police métropolitaine de DC, d'autres forces de l'ordre ont été attaquées et agressées sous nos yeux – transpercées, aspergées, piétinées, brutalisées. Et des vies ont été perdues. Et pendant trois heures, l'ancien président défait des États-Unis a regardé tout cela se passer alors qu'il était assis dans le confort de la salle à manger privée à côté du bureau ovale » a déclaré le locataire de la Maison Blanche. Par ailleurs, Joe Biden a salué l’intervention des forces de l’ordre qui ont sauvé la démocratie américaine.

Il avait contracté le covid-19

Pour rappel, ces propos du président américain interviennent quelques jours après qu’il ait contracté le covid-19. Son entourage avait rassuré les Américains sur son état de santé. Dans une interview accordée à la chaîne ABC, le coordinateur de la réponse au coronavirus (Covid-19) de la Maison-Blanche Ashish Jha avait fait savoir que le président se porte bien. « J'ai contacté l'équipe du président hier soir. Le président a eu une grosse journée hier [samedi], il se sentait bien » avait-il déclaré, tout en soulignant que Joe Biden est entièrement vacciné puisqu’il a reçu deux doses de rappel.