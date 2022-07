C'est un secret de polichinelle. Le Bénin fait face depuis 9 mois à des attaques djihadistes sur son sol, avec à la clé, plusieurs décès dans les rangs des policiers et militaires. Des civils aussi, en l'occurrence, des éco-gardes du Parc Pendjari ont déjà été tués par ces djihadistes qui ont aussi essuyé des pertes. Le gouvernement a mis à la disposition de l'Armée béninoise des moyens matériels pour faire face à cette nouvelle menace. Il a également instruit la hiérarchie militaire aux fins de revoir le maillage territorial. Pour l'instant, ces djihadistes continuent de frapper sporadiquement.

Les autorités rassurent pourtant

Une situation qui inquiète Robin Accrombessi, le président de "La Voix des Consommateurs" , une association de défense des droits des consommateurs. Pour l'homme qui se confiait à la chaîne de télévision Africanews, cette menace "empêche le consommateur d'avoir d'abord la sécurité psychique parce que nous sommes dans la peur constante". "on ne sait pas quand on va frapper, on ne sait pas où on va frapper, on ne sait plus là où vous êtes en sécurité" estime M Accrombessi. Pour lui, le consommateur a des fois envie de se rendre dans des régions, mais il n'ose pas. Il a besoin de faire du tourisme, d'aller dans certains parcs et certains sites touristiques , mais il n'ose pas.

"Ça veut dire que nous ne sommes, plus libres" en déduit le président de la Voix des Consommateurs. Les autorités de leur côté, tentent de rassurer. Le ministre délégué chargé de la défense Alain Fortunet Nouatin a récemment indiqué que la population béninoise n'avait aucune crainte à se faire. L'armée béninoise a les équipements nécessaires pour faire face à cette menace djihadiste, ajoutait-il.