Avec la crise en Ukraine, la force du dollar et l'augmentation des prix de certaines matières premières, l'or et les métaux précieux en général doivent faire face à des turbulences. Les prix de l'or, qui devraient chuter pour un troisième mois consécutif, ont chuté d'environ 6,2 % ce trimestre. Une combinaison de rendements en hausse et du dollar américain a joué son rôle dans la sous-performance de l'or, a déclaré Matt Simpson, analyste principal du City Index. L'or au comptant a baissé de 0,2% à 1 804,26 USD l'once, après avoir baissé drastiquement pendant six semaines à 1 801,50$ lors de la session précédente.

Le luxe impacté

Le marché du luxe a connu une frénésie certaine les deux dernières décennies. Emporté par une économie occidentale florissante et la venue sur le marché mondial de nouveaux riches. Des marques françaises comme LVMH en ont profité pour exploser rendant leurs propriétaires encore plus riches. Ainsi on a vu les milliardaires français dans le domaine du luxe rentrer dans le top 10 des hommes les plus riches. Dans le même temps, les bijouteries de luxe présentant plusieurs marques (tout savoir sur la marque Messika) ont affiné leurs produits et présenté de meilleurs produits. Une raison qui justifie l'augmentation des cambriolages de bijouterie dans des villes comme Paris.

La baise des prix touche aussi d'autres métaux comme l'argent. L'argent au comptant a baissé de 0,4 % à 20,16 $ l'once, et a chuté d'environ 4,5 % cette semaine, sa plus forte baisse depuis la mi-mai rappelle zonebourse. Avec la préférence des investisseurs pour les liquidités, il se pourrait que l'or connaisse d'autres baisses significatives. l'or est "affaibli par les perspectives de hausses des taux d'intérêts et la rhétorique agressive des banques centrales en matière de lutte contre l'inflation" affirme Han Tan, un analyste d'Exinity.