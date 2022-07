La loi sur l’avortement votée aux Etats-Unis par la Cour Suprême continue de faire débat dans le pays. De nombreuses personnes restent opposées à la nouvelle disposition qui autorise les Etats à interdire ou non l’accès à l’IVG. Au nombre des personnes lésées par cette loi figure notamment une fillette âgée de 10 ans obligée de se rendre où l’avortement est légal. Selon les informations du média américain Indianapolis Star, cette dernière, habitant dans l’Etat de l’Ohio est enceinte de six semaines et trois jours. Le média ne donne cependant pas d’autres détails sur la patiente.

Le Vatican avait salué la décision de la Cour suprême

Dans son Etat de résidence, la pratique de l’avortement a été limitée. En effet, elle est interdite après six semaines de grossesse, ce qui l’oblige à changer d’Etat. Notons que la décision de la Cour Suprême des USA, avait par contre réjoui plusieurs notamment le Vatican qui l’avait saluée. D’après Andrea Tornielli, directeur de la rédaction du Vatican, « être pour la vie, toujours, par exemple, signifie s'inquiéter si le taux de mortalité des femmes dû à la maternité augmente ». Dans un éditorial écrit le samedi 25 juin 2022, il avait ajouté qu’être « pro-vie » c’est engager les discussions sur la façon d’aider « les femmes à accueillir une nouvelle vie ».

Pour mémoire, après le vote de la loi, le président américain Joe Biden avait reçu plusieurs propositions de solutions de contournement. Deux femmes démocrates à savoir : la représentante Alexandria Ocasio-Cortez et la sénatrice Elizabeth Warren ont estimé que le chef de l’Etat devrait utiliser les terres fédérales comme refuge pour l'avortement dans les États qui interdisent ou restreignent sévèrement la pratique. Sur le plateau de l’émission Meet The Press, la représentante avait estimé que : « Forcer les femmes à porter des grossesses contre leur gré les tuera ».