Les dérives des organisations à caractère militaire de l’Université d’Abomey-Calavi ne cessent de s’accroître. Certains étudiants se regroupent en associations qui, au lieu de protéger leurs camarades deviennent plutôt des bourreaux pour eux. Elles sèment la terreur à travers des casses, des brimades voire des blessures graves sur leurs camarades étudiants. Malgré les mises en garde des autorités universitaires surtout celles du Recteur, Félicien Avlessi dès son arrivée à la tête de l’Uac, rien n'a changé.

Au contraire le phénomène s’est empiré. Pas plus tard que la semaine surpassée, une bagarre a éclaté entre un étudiant membre de la Garde fédérale et les membres de Code, toutes des associations à caractère militaire au restau U. Cette bagarre a causé des casses et des blessés graves dans les deux camps. Pour arrêter la saignée et instaurer une tranquillité à l’Université d’Abomey-Calavi, le ministère de l’intérieur et de la défense, Allassane Seidou à travers une décision, a pris des mesures. Désormais ces organisations sont dissoutes dans ce haut lieu du savoir. Par ailleurs, toutes les faitières d’organisations estudiantines sont appelées à prendre les dispositions nécessaires pour le respect de cette décision sous peine de sanctions.