Quatre nouvelles centrales solaires photovoltaïques seront construites au Bénin dans les mois à venir. Le gouvernement a signé hier lundi 04 juillet, les conventions de concession pour la réalisation de ces ouvrages avec le groupement Green Yellow- Egnon Consulting. Les centrales solaires seront construites dans les villes de Natitingou, Bohicon, Parakou et Djougou.

En présence du ministre de l'énergie Jean-Claude Houssou

Elles ont une puissance totale de 66 Mwc. Celle de Bohicon produira une énergie de 19,8 Mwc, celle de Natitingou 13, 2 Mwc, celle de Parakou 19,8 Mwc et celle de Djougou 13,2 Mwc. La cérémonie de signature desdites conventions a été présidée par le ministre d'Etat en charge de l'économie et des finances Romuald Wadagni.

Son homologue de l'énergie Jean-Claude Houssou était présent, tout comme les ambassadeurs de la France et des Etats-Unis et des responsables du groupement Green Yellow-Egnon Consulting. Notons que GreenYellow est un fournisseur et producteur d'électricité français. Egnon Consulting est un bureau d'ingénieurs conseils et de manager de projets dédiés à l'Afrique. Rappelons que c'est en mai 2022, que le gouvernement a autorisé la construction de ces 4 centrales solaires photovoltaïques.