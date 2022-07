Du 27 au 28 juillet 2022, le Président de la République française, Emmanuel Macron effectuera, pour la première fois au Bénin, une visite officielle, ceci sur invitation du Président de la République du Bénin, Patrice Talon. Cette visite officielle du Président Emmanuel Macron sur la terre béninoise permettra aux deux Chefs d’Etat de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Les Président Emmanuel Macron et Patrice Talon profiteront de l’occasion qui leur est offerte pour discuter des sujets d’intérêt commun et ceux concernant l’Afrique et le Monde. Il n’est pas également exclu que les autorités béninoises et françaises vont signer des accords de coopération.

Il faut signaler qu’au cours de leur tête à tête qu’ils auront, le président de la République française abordera avec le Président Patrice Talon, la situation politique du Bénin notamment le cas de Réckya Madougou et Joël Aivo écroués depuis 2021 en prison. Au cours de son séjour, le Président Emmanuel Macron et la délégation qui l’accompagne vont visiter les 26 trésors royaux d’Abomey. Ces 26 trésors royaux d’Abomey ont été restitués au Bénin par la France sous le mandat d’Emmanuel Macron.

Le Président béninois ne manquera pas de réitérer encore à l'endroit de la partie française sa demande de restitution de l’œuvre de ‘’ dieu Ogou’’. Le Président de la République du Bénin tient à ce que cette œuvre de ‘’ dieu Ogou’’revienne dans le vrai milieu dans lequel il doit être. Les œuvres culturelles telles que la tablette du fâ seront certainement évoquées. Il est probable que le Président Emmanuel Macron rencontre la classe politique béninoise toute tendance confondue. Rappelons que la dernière visite d’un président français au Bénin remonte en 2015. Il s’agit de l’ex-président Français François Hollande.