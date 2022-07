Selon toute vraisemblance, l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou était au Bénin hier mercredi 27 juillet avec le président français Emmanuel Macron. Il s'est confié au journal Le Matinal. "Le président Talon m'a invité parce que je crois qu'une partie très importante du programme est culturel ; parce que dans le domaine de la restitution des œuvres, on a travaillé ensemble. Je crois que c'est très important pour la mémoire, pour la jeunesse béninoise. C'est très important pour notre fierté et déjà le président Talon m'avait invité à l'inauguration de l'exposition le 19 février" a t-il rappelé.

" La croissance du Bénin impressionne le monde "

L'ex-candidat malheureux à la présidentielle de 2016 assure que le président français a été "beaucoup impressionné" par l'exposition "mais également tous les gens qui ont visité les œuvres". "J'ai dû comprendre au cours de la conférence de presse que ce fut un menu très riche, que la relation économique se développe à la mesure de la croissance du Bénin, que la croissance du Bénin impressionne le monde " a par ailleurs déclaré le franco-béninois.

Pour lui, le menu des échanges entre les deux chefs d'Etat a été très riche sur le plan sécuritaire, culturel et économique. Il a notamment évoqué la cherté de la vie; et dans cet ordre d'idée, l'économiste pense qu'une solidarité alimentaire est nécessaire pour contrer cette réalité qui "bouleverse le monde mais beaucoup plus encore les pays pauvres dont nos pays d'Afrique de l'Ouest".