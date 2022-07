Madou, de son vrai nom Madou Isbath Jinabou a déjà fait 26 années dans la musique. Pour célébrer ce grand évènement, elle a décidé de rendre un hommage mérité à son pays le Bénin, là où sa carrière musicale a commencé. Dans ce cadre, elle offre un géant concert live au peuple béninois. Ce spectacle qui annonce beaucoup de surprises se tiendra à l’espace Bluezone de Cotonou. Il faut noter que Madou la Daronne aura un soutien de taille des artistes béninois tels que Teriba, Oluwa-Kèmi, Don Métok, Belmondo Z, Elifaz, Sabirath Edjamian pour ne citer que ceux-là.

Rappelons Madou est née le 6 septembre 1965 à Abomey-Calavi au Bénin. Vivant en Côte d'Ivoire, elle est une artiste, chanteuse béninoise. Initialement danseuse, mannequin et actrice, elle commence sa carrière professionnelle en 1996 et est connue pour ses chansons en faveur de la paix, de l'amour et de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. La carrière musicale de Madou débute véritablement avec la sortie de l'album Founwadjè en 1996 dont le titre Dotou a été un succès. Deux années après ce premier album, Madou sort un deuxième album intitulé You. Celui-ci est suivi de Ireti et de Racines en 2004. Cinq années plus tard, en 2009, elle sort son cinquième album connu sous le nom de Dari Djimi avec la participation d'artistes comme O’Nel Mala.

Son sixième album est une compilation de ses 20 meilleurs succès dénommé Délices. Enfin viendra son 7ème album sorti le 06 août 2016 à Cocody en côte d'ivoire intitulé ‘’ D’un rêve à un autre ’’avec douze titres rythmés de sonorités béninoises et d’Afrobeat et abordant des sujets comme l’amour, l’unité, la paix et la bonté. Il n’est pas à oublier qu’en Juillet 2005, Madou a été lauréate au TOP D’OR dans la catégorie TOP DES TOPS des chanteuses africaines en Côte d’Ivoire.