L’émission « l’Entretien du dimanche » de la chaîne de télévision privée Eden Tv, a reçu hier 24 juillet 2022, Loth Houénou. Le président du parti La Bonne Relève (LBR) tout fraichement sorti de prison (libéré le 1er juillet dernier) a parlé de ses nouvelles convictions religieuses, non sans avouer son tort. En effet, l’homme s’appelle désormais Abdoul Razak Loth Houénou. Une conversion à l’Islam qu’il explique au journaliste Donklam Abalo.

"Ils n’aiment pas voir leurs proches avoir faim à côté d’eux"

« J’ai un profond respect vis-à-vis de Jésus Christ que j’ai adoré en tant que protestant méthodiste, mais j’ai vu les musulmans se regrouper entre eux, avoir le sens de partage aigu, ce qui m’a séduit, c’est qu’ils n’aiment pas voir leurs proches avoir faim à côté d’eux…J’ai vu un attachement entre les musulmans. J’ai vu autre chose : quand le musulman meurt, dans la même journée on l’enterre. On vous met dans un pagne, moi je veux qu’on m’enterre comme ça» a déclaré l’activiste politique. Il dit être heureux d’avoir « rencontré Dieu » en prison.

Pour lui, la prison est un internat où vous avez le chance de parler avec Dieu, « c’est un lieu de Karma ». « J’ai fait la prison parce que Dieu a voulu » a-t-il ajouté. Le président du parti La Bonne Relève (LBR) reconnaît cependant, avoir mal agi. Rappelons qu’il avait été arrêté puis condamné à 2 ans de prison pour harcèlement par le biais de moyens de communication électronique. « J’ai mal choisi mes mots » avoue-t-il d’emblée.

Ce que les juges lui ont appris

« Quand on s’adresse à un chef d’Etat, il faut habiller ses mots. On parle à un père de la nation, on parle à un désigné de Dieu. Ça m’a échappé et ça peut échapper à tout le monde » estime-t-il parce que selon lui, la vie est une « école d’apprentissage. On apprend comment il faut parler aux gens, comment il faut se comporter ». « Les juges m’ont appris que quand il faut s’adresser à un chef d’Etat, il faut choisir les mots » a conclu M Houénou sur le sujet.