Bénin : L’international Désiré Azankpo partage son expérience avec les jeunes talents

En séjour au Bénin, l’ancien international béninois Désiré Sègbè Azankpo continue de démontrer son attachement au développement du football national. Ce mardi 9 juin 2026, il a rendu visite aux pensionnaires du Centre d’Excellence Elite Sports Études Academy du Bénin situé dans la commune d’Abomey Calavi pour un moment de partage, de conseils et de motivation.

Face aux jeunes académiciens, l’ancien attaquant des Guépards du Bénin a livré un témoignage inspirant sur son parcours dans le football professionnel. Entre sacrifices, discipline et détermination, Désiré Sègbè Azankpo a invité les jeunes talents à croire en leurs rêves tout en restant concentrés sur le travail quotidien. « Le talent est important, mais il ne suffit pas. Ce qui fait la différence au haut niveau, c’est la discipline, la rigueur et la capacité à ne jamais abandonner malgré les difficultés. J’ai connu des moments compliqués dans ma carrière, mais j’ai toujours gardé la foi et continué à travailler. Je veux que ces jeunes comprennent que rien n’est impossible lorsqu’on se donne les moyens de réussir », a confié Désiré Sègbè Azankpo.

Très attentifs, les pensionnaires du centre ont saisi cette occasion pour échanger directement avec l’ancien international et recueillir de précieux conseils sur les exigences du football moderne. Au-delà de cette rencontre avec les jeunes, Désiré Sègbè Azankpo a également eu un entretien avec le promoteur du Centre Élite Sport Étude Académie, le Colonel Pamphile Zomahoun. Les discussions ont porté sur la formation des jeunes, l’encadrement des talents et les perspectives de collaboration entre les deux parties.

Pour le jeune joueur de la catégorie U15, Ramdane Gado Mamou, cette visite constitue une source de motivation supplémentaire pour ces coéquipiers du centre. « Recevoir un joueur qui a porté haut les couleurs du Bénin sur plusieurs scènes internationales est un privilège pour nous jeunes. Son parcours est un exemple concret de réussite et ses conseils ont une valeur inestimable pour nous », a-t-il déclaré.

Les responsables du Centre ont également évoqué les contours d’un futur partenariat visant à renforcer les opportunités offertes aux jeunes talents béninois et à favoriser leur épanouissement sportif et éducatif. Cette visite, riche en enseignements et en perspectives, confirme l’engagement de Désiré Sègbè Azankpo en faveur du football à la base et son désir d’accompagner la relève du football béninois.