Le monde n’est pas encore au bout de ses peines. Après le Covid-19, une autre pandémie encore plus virulente pourrait surgir. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une annonce qui a été faite par le richissime homme d’affaires américain Bill Gates dans son dernier livre. Pour le philanthrope, le développement technologique expose d’une manière ou d’une autre l’humanité au bioterrorisme. Les agents pathogènes qui sont utilisés dans le développement de certains projets ne sont plus gardés secrets selon lui.

Un nouvel agent pathogène très contagieux selon Bill Gates

Aussi, des individus lambda peuvent-ils mettre la main sur ces savoirs. Il fait également remarquer que certaines revues ont rendu publiques «des données dont pourrait se servir un terroriste pour fabriquer un agent infectieux ». « Un nouvel agent pathogène pourrait être très contagieux et mortel, mais déclencher des symptômes en différé. », a notamment fait remarquer Bill Gates. « Dans ce cas, il se propagerait silencieusement partout dans le monde, peut-être pendant des années, avant d'éveiller le moindre soupçon. », a-t-il poursuivi tout en comparant cette situation à celle du VIH.

Selon ses explications le mal peut se propager de façon très rapide. « Un agent pathogène du même type, mais ne nécessitant pas de contact intime pour circuler, aurait des conséquences pires que le sida. », a ajouté le richissime hommes d’affaires américain.

"Le cauchemar est loin d'être terminé"

Face à tout ceci, le cofondateur de Microsoft propose « de consacrer, à l'échelle mondiale, bien plus d'argent et d'énergie à la recherche sur la détection, le traitement et la prévention des maladies susceptibles de se propager sur toute la planète ». Rappelons que dans une interview qu’il avait accordée en mai dernier au Financial Times, à l'occasion de la sortie de son livre, intitulé « Comment prévenir la prochaine pandémie », il déclarait déjà que « Le cauchemar est loin d’être terminé » à propos du Covid-19.