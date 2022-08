Valdir Segato, le bodybuilder brésilien surnommé «Hulk» n'est plus. Il a rendu l'âme ce mardi 02 Août 2022 à l'âge de 55 ans. C'était un passionné de bodybuilding qui avait pris l'habitude de s'injecter du Synthol pour augmenter ses muscles. Un acte très dangereux dont il avait pourtant conscience et avec lesquels ils séduisent ses fans sur les réseaux sociaux. Le jour fatidique, le bodybuilder a sollicité l'aide de la propriétaire de son appartement. Celle qui vivait à côté de lui avait déjà été appelée à l'aide dans le passé par ce dernier.

«Il était environ 6 heures du matin, plus ou moins Il est venu en rampant jusqu’à la maison principale. Puis il a frappé à la fenêtre de ma mère, puis elle s'est réveillée et il a dit "aidez-moi, aidez-moi parce que je suis en train de mourir"», a expliqué le fils de la propriétaire. Valdir Segato était très essouflé ce jour là. D'après les sources, il aurait ressenti ce même symptôme il y a quelques mois. «Il s'était déjà senti malade et je l'avais déjà aidé. A ce moment-là, il n'est pas mort parce que j'ai couru très vite, j'ai pris la voiture, j'ai été très vite pour le conduire à l'hôpital. Puis il m'a remercié, a dit que sans moi, il serait mort ce jour-là. Cette fois, ma mère lui a raconté qu'il avait dit qu'il allait mourir, qu'il n’y échapperait pas cette fois».

La mort de cet homme pourrait être due à une crise cardiaque selon des experts. Cependant, la cause réelle de ce décès n'a pas encore été officiellement dévoilée par les autorités. L'homme qui vivait isolé malgré sa célébrité était obsédé par le bodybuilding. Il avait fait de sa passion un véritable danger pour lui-même avec ses injections de synthol. Il n'est pas le premier à subir les déboires du bodybuilding extrême. Beaucoup d'adeptes à travers le monde s'injectent des substances nocives ou prennent des compléments à un rythme dangereux. La prise excessive de protéine peut par exemple nuir à la santé de certains organes notamment le foie.