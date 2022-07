Moscou s'attend à des progrès en matière de blocage du transit vers la région de Kaliningrad par la Lituanie, mais il n'existe pas encore de règlement définitif, a annoncé mercredi à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

"Nous n'avons pas encore atteint la finalisation de cette situation. Nous nous attendons à des progrès, mais ne pouvons pas encore constater un règlement de ce problème", a-t-il fait savoir, interrogé sur des informations des médias affirmant que l'UE et la Russie s'étaient entendues sur le transit de frets vers la région. Le quotidien Izvestia a publié plus tôt des informations en ce sens se référant à des sources russes anonymes. Les autorités de la région de Kaliningrad ont affirmé de leur côté n'avoir reçu aucune notification ni d'autres documents relatifs à une levée éventuelle des restrictions.

Pour rappel, depuis le 18 juin, les chemins de fer lituaniens ont limité le transit de certaines marchandises vers et en provenance de la région de Kaliningrad en raison des sanctions européennes. Les dirigeants de la région ont confirmé plus tard que le transport routier était lui aussi soumis à des restrictions. Seul l’itinéraire maritime reste accessible. Les autorités russes soulignent que ces mesures sont illégales et qu’elles violent les accords existants, car lors de l’adhésion de la Lituanie à l'UE le pays a garanti le maintien du transit. Reuters a indiqué fin juin que l’UE comptait exclure le transit via la Lituanie de sa liste de sanctions décrétées contre la Russie afin d’assurer la désescalade avec Moscou.