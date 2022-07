Depuis plusieurs années, le Nigéria, pays d'Afrique de l'Ouest est secoué par des attaques terroristes et de groupes armés. En effet, au cours des dernières années, plusieurs personnes ont perdu la vie dans des attaques dans des villages et des lieux publics et les enlèvements contre rançon sont monnaie courante. Plus tôt cette année, plus précisément en Mars dernier, des terroristes ont attaqué des passagers du train Abuja-Kaduna. Dans une récente vidéo, les terroristes ont menacé de s'en prendre au numéro un nigérian Muhammadu Buhari et de tuer certaines personnes enlevées.

Les attaques terroristes continuent de secouer le géant de l'Afrique de l'Ouest, le Nigéria. Récemment, les terroristes ont diffusé une nouvelle vidéo dans laquelle ils montrent le traitement infligé aux personnes capturées pendant l'attaque d'un train dans le pays. L'information a été rapportée par le DailyTrust. Dans cette vidéo, les terroristes ont menacé de capturer le président Buhari et des sénateurs nigérians mais aussi de mettre fin aux jours de certaines personnes capturées ou de les vendre comme des esclaves.

« C'est notre message au gouvernement du Nigeria et tout comme vous avez vu ces gens ici, par la grâce de Dieu, vous verrez vos dirigeants ; vos sénateurs et gouverneurs viendront devant nous. Ceux que vous voyez ici, nous en garderons certains comme esclaves et les vendrons comme notre Imam vous l'a dit dans le passé. Tout comme les filles de Chibok qui ont été vendues, nous vendrons également celles-ci comme esclaves. Si vous ne respectez pas nos exigences, nous tuerons ceux dont nous avons besoin pour tuer et vendrons le reste. Par la grâce de Dieu, El-Rufai, Buhari, nous vous amènerons ici. » a déclaré l'un des terroristes qui parlait en haoussa