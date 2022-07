Deux nigérians, Tosin Amos Arowoshegbe et Eze, ont été tués à la suite d'une fusillade dans une boîte de nuit de la ville de Vaughan, en Ontario, au nord de Toronto. Les enquêteurs ont ​​​​déclaré que les agents avaient répondu au signalement d'une fusillade au salon ATL, un restaurant et une discothèque aux premières heures du samedi 23 juillet. Selon la police, le ou les suspects ont fui les lieux avant d'arriver. Aucune description n'a été publiée.

"Le samedi 23 juillet 2022, vers 3h30 du matin, la police régionale de York a répondu à une boîte de nuit dans le secteur de l'autoroute 7 et de la rue Keele pour un rapport de fusillade... Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont localisé trois victimes blessées par balle. Un homme de 25 ans et un homme de 22 ans ont été déclarés décédés sur les lieux... Les agents lancent un appel à tous les témoins qui auraient pu se trouver dans la zone ou dans l'établissement à ce moment-là et qui n'ont pas encore parlé à la police de bien vouloir se manifester." ont entre autres déclaré les autorités dans un communiqué.