L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a signalé que l'utilisation de nitrates et de nitrites dans les produits carnés augmente le risque de développer un cancer et a donc exhorté à consommer moins de jambon et d'autres produits carnés. Le rapport correspondant a été publié mardi sur le site internet de l'agence.

"Pour limiter leur exposition aux nitrates et nitrites, l’Anses rappelle également aux consommateurs de limiter leur consommation de charcuterie à 150 grammes par semaine, d’avoir une alimentation variée et équilibrée, avec au moins cinq portions de fruits et légumes par jour d’origine différente", indique le document qui précise que "pour le jambon sec, cela supposerait un contrôle strict du taux de sel et de la température au cours des étapes de salage, de repos et d’affinage du produit". L’agence appelle également les agriculteurs à "poursuivre l’optimisation de certaines pratiques, comme l’épandage de fertilisants et d’effluents d’élevage, en les ajustant au mieux aux besoins des cultures."

L’Anses souligne que "près de 99% de la population [française] ne dépasse pas les doses journalières admissibles (DJA) établies par l’Efsa [l’Autorité européenne de sécurité des aliments] et jugées pertinentes à ce jour pour les nitrates d’une part et les nitrites d’autre part". (Tass)