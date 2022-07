Réuni à Accra au Ghana, le dimanche 03 juillet 2022, les Chefs d’Etat et de gouvernements de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ont pris plusieurs décisions concernant surtout le Mali et la Guinée Conakry. A propos de la Guinée Conakry, l’ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi a été désigné comme médiateur au cours la 61ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernements de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Cette nomination a été annoncée à l’issue de cette rencontre par le président sortant de la Commission de la CEDEAO, Jean Claude Brou.

Il faut rappeler que l’ex président de la République, Boni Yayi a été durant son mandat au Bénin de 2006 à 2016, président de l’Union africaine entre 2012 et 2013 et président de la Banque Ouest africaine de développement ‘(BOAD) entre 1994 et 2006. Avec cette capitale d’expériences acquises pendant de longues années à la tête des prestigieuses institutions africaines et de son pays , le président Boni Yayi est bien armé pour relever le défi et la mission que les Chefs d’Etat et de gouvernements de la Cedeao lui ont confié, ceci de travailler pour obtenir la réduction de la transition en Guinée Conakry. Signalons que concernant le Mali, les Chefs d’Etat de la Cedeao ont considéré que les progrès réalisés par le Mali ses dernières semaines justifient une levée partielle des sanctions.