Le 1er août de cette année, sera-t-il célébré ? La réponse est Oui si l'on ajoute foi aux déclarations du porte-parole du gouvernement mercredi dernier. "Il y aura bien une célébration de la fête nationale, le 62ème anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance" indiquait Wilfried Léandre Houngbédji dans son point de presse hebdomadaire . Les préparatifs vont bon train et pour s'en rendre compte, il faut juste constater les restrictions de la circulation au niveau du boulevard de la Marina depuis quelques temps, souligne le journaliste. Une situation qui va durer encore quelques semaines.

Sauf contraintes majeures

Les "préparatifs sont donc en cours, les dispositions pratiques sont en cours de réalisation, afin que nous puissions avoir cette fête" a-t-il poursuivi, non sans revenir sur les raisons qui obligeaient le gouvernement à faire cette célébration dans la plus grande sobriété les deux dernières années. Wilfried Léandre Houngbédji a notamment évoqué la Covid-19. Aujourd’hui, la situation a évolué, les mesures restrictives ont été levées et l’exécutif a décidé de renouer avec les célébrations du 1er août, d’avant la crise sanitaire.

Donc, « sauf contraintes majeures, les célébrations devraient renouer avec l’ambiance des années » sans Covid, assure le porte-parole du gouvernement. En terme d’innovation, Léandre Houngbédji indique que le défilé aura lieu sur le boulevard de la Marina et non à la place de l’Etoile rouge. Les monuments érigés, notamment les Monuments de l’Amazone et Bio Guéra de même que les Jardins de Mathieu ; « tous ces équipements confortatifs du boulevard de la Marina seront mis en service dans la foulée de la célébration de la fête nationale ».