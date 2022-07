En vue de riposter efficacement contre la cherté de la vie dans son pays, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a pris de nombreuses mesures drastiques dont la réduction de son salaire de 30%. L’annonce a été faite par le chef de l’Etat lui-même à l’occasion de la célébration de l’Aïd-el-Adha qui s'est déroulée sur la place de l’Indépendance. A cette même occasion, Nana Addo a révélé que les frais de carburant pour les véhicules des membres du gouvernement ont été également réduits de 50 %.

Selon ses dires, les ministres ainsi que les personnes nommées par le gouvernement ne sont pas exemptés de la réduction de 30% de leur salaire. « Nous allons tous devoir faire des sacrifices pour faire face aux difficultés économiques actuelles. Les dépenses des ministères, départements et agences ont été réduites de 30 %. Les salaires de toutes les personnes nommées, y compris moi-même, ont été réduits de 30 %. Les allocations de coupons de carburant ont été réduites de 50 % et d’autres dépenses ont été suspendues», a-t-il expliqué. Notons que le gouvernement ghanéen compte réduire également l’allocation aux assemblées métropolitaines, municipales et de district pour le premier trimestre de 2022, d'environ 20%.