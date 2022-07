Les élections législatives et locales se sont achevées dimanche en République du Congo. Elles se sont déroulées le calme, a rapporté la station de radio sud-africaine SABC. Selon ce média, bien que certains des 6.500 bureaux de vote aient ouvert avec une heure de retard, le vote s'est déroulé normalement. Selon la décision du gouvernement, les frontières ont été fermées le 10 juillet, et des restrictions à la circulation des véhicules ont été introduites dans la capitale Brazzaville et d'autres grandes villes.

Plus de 2.000 candidats étaient en lice pour les 151 sièges de députés à pourvoir. Le Parti congolais du travail (PCT) du président Denis Sassou Nguesso, devrait conserver la majorité absolue au nouveau parlement. Une partie de l’opposition congolaise a cependant boycotté ces législatives, estimant qu’elles sont gagnées d’avance. La commission nationale électorale indépendante espère de son côté annoncer les résultats au cours de la semaine prochaine. (Tass)