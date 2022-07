Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu ce jeudi ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Il s’agit d’une première rencontre qui réunit les trois hommes au même lieu depuis la crise politique de 2010. L’honneur est en effet revenu à l’ancien pensionnaire de la CPI de faire une déclaration à l’issue de la rencontre. Au nom de ses paires, Laurent Gbagbo a dans un premier temps fait remarquer la réunion a eu le mérite de permettre un échange entre eux.

"Renouer le contact et échanger dans la vérité"

Le but de ces consultations est d’amener à la décrispation du climat politique. « La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité sur toutes les grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levier de la décrispation du climat politique et social en Côte d’Ivoire », a déclaré Laurent Gbagbo au nom de ses paires.

"Entendre et écouter" ses prédécesseurs

Pour sa part, l’actuel homme fort d’Abidjan a tenu à marteler que ce type de rencontres sera déjà régulier. Alassane Ouattara trouve en effet normal « d’entendre et d’écouter » ses prédécesseurs sur les questions sensibles de la Côte d’Ivoire. « Je trouve que ce sera une bonne chose pour la nation d’entendre et d’écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience et le poids politique qu’ils représentent. Nous auront l’occasion de nous revoir régulièrement », a poursuivi celui qui ses partisans appellent affectueusement ADO.