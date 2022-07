Depuis presque trois ans maintenant, le monde fait avec la présence d'une nouvelle maladie : le nouveau coronavirus. Apparu pour la première fois en Chine selon plusieurs sources, le virus a fait des ravages dans le monde avec plusieurs millions de décès dans le monde malgré que les vaccinations ont démarré un peu partout dans le monde. Dans le monde, des dirigeants mondiaux ont contracté la maladie et en sont guéri. C'est le cas de l'actuel président américain Joe Biden qui a été testé positif il y a quelques jours. Ce dernier s'est moqué de son prédécesseur Donald Trump qui lui aussi a contracté la maladie pendant qu'il était dans le bureau ovale et a dû être évacué par hélicoptère.

Le coronavirus n'épargne personne. Le virus s'est propagé dans le monde et a endeuillé de nombreuses familles depuis que les premiers cas ont été détectés en Chine. Donald Trump pendant qu'il était à la Maison-Blanche avait été testé positif et a suivi un traitement expérimental. Fort heureusement il a été guéri et a poursuivi ses activités normalement. Son successeur Joe Biden a également contracté le virus malgré qu'il a reçu plusieurs doses de vaccins. Après avoir suivi un traitement, Biden a été testé négatif hier mardi et ce mercredi selon un communiqué de son médecin personnel.

Ce mercredi, le numéro un américain a fait une déclaration pour parler de son expérience du Covid-19. Ce mercredi, Joe Biden a déclaré qu'il se sentait bien selon l'information rapportée par le DailyMail. A la même occasion, Biden a loué les vaccins gr6ace à qui il a pu continuer à travailler à la Maison-Blanche alors que son prédécesseur Donald Trump avait été héliporté car il était gravement malade. "Voici l'essentiel: lorsque mon prédécesseur a eu le COVID, il a dû être héliporté au Walter Reed Medical Center", a affirmé le dirigeant américain âgé de 79 ans. «Il était gravement malade. Heureusement, il a récupéré», a poursuivi le démocrate.

Pendant son intervention, Biden a relevé ce qui a fait la différence entre son expérience et celle de son prédécesseur, le magnat de l'immobilier aux USA, Donald Trump. «J'ai eu COVID, j'ai travaillé à l'étage de la Maison Blanche … pendant la période de cinq jours. La différence, ce sont les vaccinations bien sûr», a martelé Joe Biden, le successeur du républicain Donald Trump. "En sortant, j'ai cru entendre des grondements … mon personnel disant:" Oh, il est de retour "", précise M Biden.