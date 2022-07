Le président des États-Unis a contracté le Covid-19, il a des symptômes légers et remplira entièrement ses fonctions en confinement, a fait savoir ce jeudi Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche. "Ce matin, le président Biden a été testé positif au Covid-19. Il est complètement vacciné et a reçu deux doses de rappel. Il a des symptômes légers", indique le communiqué. Il est précisé que le président "continue de remplir l'ensemble de ses fonctions en confinement". "Je viens de parler au président américain. Il a dit qu'il se portait bien et travaillait dans sa résidence", a-t-elle indiqué.

Selon une déclaration du médecin du président américain, Kevin O'Connor, Joe Biden a un rhume, une fatigue élevée et, depuis mercredi soir, une toux sèche. "En conformité avec les recommandations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, il sera en confinement à la Maison-Blanche", a indiqué Karine Jean-Pierre qui a précisé que le président continuerait de travailler en confinement jusqu'à ce que son test soit négatif. (Tass)