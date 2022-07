Depuis la crise du covid-19, une habitude s'est installée dans les entreprises, un peu partout dans le monde. L'une des marques les plus importantes de la crise reste l'installation durable du télétravail. Si plusieurs entreprises reviennent au présentiel, la grande majorité propose toujours à ses salariés de pouvoir travailler un ou deux jours à domicile. Il faut toutefois toujours préciser que certains métiers n'ont pas eu accès à cette faveur. Notamment les métiers considérés comme essentiels. À savoir, les travailleurs du domaine de la santé, les caissiers et autres travailleurs dans les magasins etc.

Cependant un grand fossé s'est creusé entre ceux qui peuvent travailler à distance et ceux qui n'ont pas cette possibilité. Ceux qui ont pu se tourner vers le télétravail, plus particulièrement des professionnels des domaines de l'économie et des technologies ont pu s’enrichir financièrement pendant la crise du covid-19. Les autres ont souvent dû faire face à une baisse de revenus suite à la baisse du chiffre d'affaires des entreprises concernées, ou carrément à une perte d'emploi. « Le télétravail a été une grande expérience de laboratoire au cours de la pandémie. Nous nous dirigeons vers une seconde expérience: le modèle hybride. » a avertit la Professeure Duxbury de l’Université Carleton citée par le conseiller.ca.

Dans le domaine de l'informatique, des sites qui proposent des freelancers ont connu un boom extraordinaire. Les petites entreprises se sont tournées tout au long de la pandémie vers des sites proposant ce genre de service. (en savoir plus) Non seulement cela revenait moins cher à ces entreprises, mais aussi parce qu'elles pouvaient ainsi chercher des freelancers expérimentés qui avaient récolté des commentaires élogieux sur la toile de par leur travail acharné. Il n'est pas rare de voir des salariés choisir en plus de leurs nombreuses occupations, le métier de freelancer en informatique; boosté par une crise sans fin (en 2020). Avec le portage salarial, de nouvelles opportunités s'offrent aux freelancers. En effet, il est possible pour les freelancers de conserver les avantages d'un salarié classique plus précisément la couverture sociale d'un salarié classique tout en sauvegardant leur indépendance. Créé dans les années 80 en France par des chômeurs, le portage salarial a connu une forte expansion au début des années 2000 après plusieurs années de discrétion.