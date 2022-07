Le Bénin a été secoué par des crises électorales lors des différentes élections qui ont eu en 2019 pour les législatives, 2020 pour les élections communales et 2021 pour les élections présidentielles. Certains acteurs politiques accusés pour des actes commis pendant la période électorale ont été arrêtés et jugés par la justice . Ce mercredi 27 juillet 2022, selon Frissons Radio, trente (30) détenus pour des infractions commises pendant la période électorale d’avril 2021 ont été libérés et sont placés, depuis ce mercredi 27 juillet 2022 sous contrôle judiciaire par la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET).

Il faut signaler que parmi les prisonniers politiques sortis de prison et placés sous contrôle judiciaire, il y a entre autres l’ancien ministre Houdou Ali et l'activiste Nadine Okoumassou. Rappelons que le mercredi 08 juin 2022 et le lundi 13 juin 2022, le Président Patrice Talon a rencontré respectivement les anciens présidents de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, ceci pour discuter sur la situation politique du pays et échanger entre autres sur les mécanismes de consolidation de la démocratie.

L’ex président Boni Yayi avait déclaré lors de sa sortie d’audience, le lundi 13 juin 2022, avec le Chef de l’Etat Patrice Talon qu’il y a «des questions qui sont sur la table en ce moment et qui concernent la consolidation de la paix». On pourrait donc dire que les demandes formulées par Boni Yayi sont en train d’être satisfaites peu à peu par le Président Patrice Talon. N’oublions pas également que la libération de ces 30 détenus n’est pas anodine avec la présence du Président français, Emmanuel Macron sur le sol béninois.