L'administration de Paris a obligé tous les magasins climatisés à maintenir leur porte fermée au cours de la journée afin d'économiser l'électricité. "À partir de lundi à Paris, les commerces climatisés devront garder leur porte fermée et la fraîcheur à l'intérieur. Urgence climatique, crise énergétique: gâcher l'énergie inutilement devient franchement irresponsable", a écrit sur Twitter Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris.

L'arrêté justifie la position de la mairie par « les conséquences du réchauffement climatique à Paris et l'impérieuse nécessité de réduire, dans la période actuelle, la consommation énergétique ». Les autorités de la ville regrettent qu'« Il a été constaté que de nombreux commerces à Paris maintenaient en permanence leur porte d'entrée ouverte ». Tout commerce qui ne respecterait pas cette règle devra s'acquitter d'une amende de "150 euros". Cette décision ne concerne pas les bars et les restaurants ayant des terrasses ouvertes. Plusieurs pays européens craignent en effet que la Russie coupe le robinet en guise de représailles en période hivernale bien que Moscou ait nié vouloir le faire.

Ce n'est pas la première mesure choc annoncée par les autorités françaises face au risque de crise énergétique en hiver. En milieu de semaine, le porte-parole du gouvernement français, M. Olivier Veran avait appelé ses concitoyens à adopter des gestes allant dans le sens de l'économie d'énergie. Pour ce faire, il avait par exemple appelé à couper le Wi-fi en cas de non utilisation. "Quand on part en week-end et en vacances, on débranche un maximum de prises électriques puisque sinon cela continue de consommer de l’énergie et notamment on débranche son Wi-Fi, on baisse un peu la climatisation [...] et puis, bien sûr, on éteint les lumières quand on n’utilise pas les pièces", avait-il affirmé.