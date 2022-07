Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue chinois Wang Yi ont échangé des vues sur la crise en Ukraine et autour lors d’un entretien en marge d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération de Shanghai (OCS).

"À Tachkent, en marge de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCS, s'est tenue un entretien entre le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergueï Lavrov et le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine Wang Yi. Les parties ont échangé des vues sur la situation actuelle en Ukraine et autour d'elle", a déclaré jeudi la diplomatie russe dans un communiqué.

"Les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de la Chine ont échangé des vues sur les principaux aspects des activités de l'Organisation de coopération de Shanghai, ainsi que sur ses perspectives de développement, y compris les questions liées à la modernisation de l'organisation et à l'accroissement de son autorité sur la scène internationale. Ils ont souligné le rôle de premier plan de l'OCS dans la construction d'une architecture de sécurité régionale, ainsi que réaffirmé l’importante contribution de l’organisation dans le processus de maintien de la paix et de la stabilité", ressort-il du communiqué.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que, lors de la réunion, les parties avaient également examiné "un certain nombre de questions d'actualité à l'ordre du jour régional et international, notamment les processus d'intégration dans la région d'Asie centrale et la situation en Afghanistan".