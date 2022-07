L’international footballeur Cristiano Ronaldo fait depuis quelques jours la une des journaux, concernant des rumeurs de départ de son actuel club, Manchester United. Si la presse sportive est d’accord sur ce point, plusieurs clubs européens seraient disposés à accueillir le quintuple ballon d’or. Cependant, d’autres se sont montrés réticents sur la question. C’est le cas du Paris Saint Germain (PSG) qui a refusé la proposition du joueur d’intégrer le club de la capitale française. L’information a été révélée par le média Le Parisien.

Il aurait demandé à partir

A en croire ce dernier, CR7, par le biais de son agent Jorge Mendes, a fait une proposition de services au PSG, qui l’a refusée. Toujours d’après le média francilien, cela se justifie par le fait que les dirigeants du PSG estiment que leurs exigences sont pour la plupart actuellement satisfaites sur les plans sportifs et financiers. Notons que ces informations du média français, interviennent suite aux informations du média britannique The Times, qui avait fait savoir que le joueur portugais aurait demandé à partir de Manchester United, si les dirigeants du club reçoivent une bonne offre.

Le média avait évoqué la volonté de Cristiano Ronaldo de disposer d'une saison avec coupe de la ligue des Champions. Pour rappel, CR7 est la personnalité du monde sportif la plus recherchée sur internet, avec 11 millions de recherches par mois, selon le média britannique The Sun, qui avait cité la plateforme Betting.com. Il s’agit d’un record que le footballeur âgé de 37 ans détient devant le Brésilien Neymar et l’Argentin Lionel Messi, tous deux évoluant au PSG. Dans la publication du journal, ce dernier détient 4,5 millions de recherches chaque mois et l’attaquant brésilien 5,8 millions de recherches.