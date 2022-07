Va-t-il céder aux sirènes des espèces sonnantes et trébuchantes, ou tout simplement privilégier le challenge sportif? En tout cas, à l’heure actuelle Cristiano Ronaldo aurait le choix puisque selon certains médias Portugais , le meilleur buteur de l’histoire du football a reçu une offre plus qu’alléchante de l’Arabie Saoudite. En effet, d’après "CNN Portugal" et "TVI", deux chaînes de télévisions ibériques, un club saoudien a fait une offre de 300 millions d’euros à la super-star portugaise.

250 millions pour lui

Manchester United, son club actuel devrait recevoir 30 millions, les intermédiaires 20 millions et Ronaldo se taillerait la part du lion avec 250 millions d’euros à lui tout seul pour un contrat de deux ans. Il faut dire que le joueur n’est pas actuellement avec ses coéquipiers en regroupement pour la pré-saison. Il aurait des affaires familiales à régler. Seulement ce fait n’enseigne rien sur de possibles envies de départ du club.

Son entraîneur Erik ten Hag est lui, persuadé qu’il va rester. Mais la décision finale revient au joueur. S’il suit l’argent, il ira sans nul doute dans ce club Saoudien dont le nom n’a pas été révélé. Cependant, s’il privilégie, le challenge sportif, ce à quoi il semble tenir, le joueur restera à Manchester United, pour discuter comme souhaité, la Ligue des Champions la saison prochaine.