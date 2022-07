Les présidents turc et français Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron ont discuté samedi par téléphone de la mise en œuvre du projet de production conjointe de systèmes de défense aérienne SAMP-T, indique un message publié sur la page Twitter de l'administration du dirigeant turc. "Le président Erdogan s'est prononcé en faveur de la mise en œuvre du projet sur la base du principe d'ouverture totale", indique le texte.

Les autorités turques ont précédemment déclaré qu'elles comptaient bientôt signer un accord avec l'Italie et la France sur la production du système. La possibilité d'un projet en Turquie n'est pas exclue. Le consortium européen Eurosam est le développeur et le fabricant de systèmes de missiles antiaériens SAMP-T. Le système est conçu pour la protection circulaire des objets au sol contre une attaque aérienne massive, en tenant compte de la possibilité d'utiliser des drones par l'ennemi et de créer des interférences radio-électroniques.

La version de base du SAMP-T est un système de défense au sol qui utilise une fusée à deux étages avec une tête de guidage radar active capable de frapper des cibles à basse altitude et sur une trajectoire aéroballistique. La portée maximale de la défaite est jusqu'à 120 km, l'altitude varie de 50 mètres à 20 km. (Tass)