Une dizaine de personnes y compris trois Casques bleus ont été tués mardi dans la ville de Butembo, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Ce drame intervient alors que de nombreuses personnes manifestent contre les Nations unies, accusées d'inefficacité. Les populations leur reproche en effet leur incapacité à enrayer la violence des groupes armés et rebelles qui sévissent dans la région.

"Trois morts parmi les membres de la Monusco (Mission de l'ONU en RDC), deux Indiens et un Marocain, et un blessé", annoncé le colonel Paul Ngoma à la presse internationale. Il annonce 7 mort du côté des populations. Les manifestants scandaient des slogans hostiles aux forces étrangères affirmant qu'elles ne servaient à rien. Des centaines de manifestants avaient envahi ce matin la base de la Monusco à Goma et attaqué un autre camp. Pour rappel, les forces de l'ONU sont présentes dans le pays depuis 1999 et n'ont pas réussi à endiguer les groupes rebelles et armés.

"La Monusco dénonce vigoureusement l’attaque de ses locaux à Goma, dans le Nord-Kivu, perpétrée par un groupe de pilleurs en marge d’une manifestation qui, de surcroît, a été interdite" avait déclaré la mission de l'ONU dans un communiqué juste après le début des manifestations. La Monusco accuse les manifestants de pillage. Ceux-ci sont descendus dans les rues pour manifester à l'appel de plusieurs organisations dont le parti du président Tshisekedi.