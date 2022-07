Plus de dix ans après sa brutale disparition de la scène musicale, la rappeuse française Diam’s refait surface en tant que Mélanie Georgiadès dans le film « Salam ». Il s’agit d’un documentaire qui présente sous un nouveau visage la femme qui est connue comme celle qui a vendu plus d’un million d’albums dans le hip hop français. Alors que ce documentaire est en pleine promotion, la première femme de l’époux de l’ancienne rappeuse a profité d’un entretien accordé au magazine Public pour donner de la voix.

La femme du nom de Sara indique qu’elle demeure l’épouse de Faouzi Tarkhani. « La sortie de ce documentaire me heurte fortement. On a le droit de gagner sa vie, mais mes trois enfants avec Faouzi Tarkhani, eux, ont manqué de tout »,a-t-elle formellement déclaré. « Diam’s parle de lui comme de son mari, alors que nous ne sommes pas divorcés en France, puisqu’il refuse d’officialiser la chose… », a poursuivi la première épouse de Faouzi Tarkhani.

"Je suis heureuse qu'elle soit partie avec lui"

Ce fut l’occasion pour la femme de dire ce qu’elle ressent pour l’ancienne rappeuse. « L’entendre raconter son mal-être en interview et chercher l’empathie me fait bondir ! Elle connaît la situation de mes enfants et n’a aucune compassion […] Pour le reste, je suis heureuse qu’elle soit partie avec lui. Plus personne ne dirige ma vie », a-t-elle ajouté. Rappelons que le documentaire produit par BrutX et coréalisé par Houda Benyamina, Anne Cissé et l’ex-rappeuse présente la nouvelle vie de Diam’s devenue Mélanie Georgiadès.