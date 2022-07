Nouvelle révélation des Etats-Unis de Joe Biden sur la Russie. Selon l'agence de presse AP, la Maison-Blanche a révélé que des responsables russes se sont rendus à plusieurs reprises (au moins 2 fois) en Iran au cours des dernières semaines alors que l'offensive en Ukraine se poursuit inlassablement. Au cours de leurs visites, les officiels russes ont vu des drones dans le centre du pays révèlent l'administration Biden qui donne deux dates précises : le 8 juin et le 15 juillet.

L'Iran se prépare à fournir à la Russie des drones alors que le pays de Poutine affronte les forces nationales ukrainiennes depuis plus de quatre mois. C'est ce que révèle les autorités américaines. En effet, dans un communiqué, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a révélé dans un communiqué que l'administration américaine détenait des "informations selon lesquelles le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie plusieurs centaines de drones". Pour appuyer leurs propos, des images satellites ont même même été diffusées selon l'agence AP.

Pour rappel, ces dernières années, les relations entre les Etats- Unis et la Russie sont plutôt très tendues. Déjà sous l'administration Trump, les deux puissances du monde ne s'accordaient pas toujours sur des sujets sensibles de l'actualité internationale. Avec l'avènement du démocrate Joe Biden et la guerre en Ukraine, la situation s'est considérablement dégradée et le numéro un américain qui soutient le pays de Zelensky ne manque pas de critiquer son homologue russe Vladimir Poutine chaque fois qu'il a l'occasion.