Des composés toxiques de méthanol ont été retrouvés dans le sang de tous les adolescents décédés simultanément le 26 juin dans une boîte de nuit à East London (province du Cap-Oriental). C'est ce qu'a annoncé ce mardi la directrice adjointe du service clinique de la province Lita Mativane. La chaîne de télévision locale INCA rapporte: "Le méthanol a été trouvé dans chacun des 21 morts. Cependant, il est encore trop tôt pour dire que le méthanol a causé la mort d'adolescents, car les études de son niveau dans les corps continuent. Ce n'est qu'après avoir déterminé la quantité de la dose de méthanol prise par [ces adolescents] qu'il sera possible de tirer une conclusion sans ambiguïté". Les résultats sont actuellement testés par un laboratoire indépendant au Cap.

La chaîne de télévision note qu'il n'est pas non plus clair de savoir comment le méthanol est entré dans le corps des adolescents. Dans le même temps, Lita Mativane a annoncé que l'enquête avait rejeté comme non fondée la première version de la cause du décès des clients de la discothèque - l'empoisonnement au monoxyde de carbone d'un générateur à essence qui fonctionnait dans l'établissement en raison d'une panne d'électricité dans le pays. "Des traces de monoxyde de carbone ont été trouvées dans le sang des défunts, mais cette quantité n'est pas suffisante pour causer la mort", a-t-elle déclaré.

Il y a six jours en Afrique du Sud, le propriétaire et deux employés d'une discothèque d’East London ont été arrêtés, où des adolescents âgés de 13 à 17 ans étaient morts. Ils ont été accusés d'avoir enfreint la loi sud-africaine sur l'alcool. En Afrique du Sud, il est interdit de vendre de l'alcool à toute personne de moins de 18 ans. (Tass)