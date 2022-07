Le milliardaire excentrique Elon Musk défraie la chronique depuis plusieurs années. Entre sa vie privée, ses nombreuses entreprises et ses déclarations fracassantes, la presse américaine ne manque pas de parler de lui. Après la révélation sur ses jumeaux, c'est sa vie de couple qui semble avoir rapidement pris un coup. Sa compagne du moment, l'actrice australienne Natasha Bassett a décidé de mettre fin à leur relation.

Il y a quelques jours, Business insider révélait qu'Elon Musk et une de ses employées avait accueilli des jumeaux en fin d'année dernière. Une information restée jusque-là secrète. La mère de ces jumeaux aurait pour nom Shivon Zilis et est résolument engagée dans les recherches entrant dans le cadre de l’intelligence artificielle. La chaîne de télévision américaine CNN a également réussi à mettre la main sur un dossier du tribunal du comté de Travis, au Texas. Lesdits documents contiennent le cachet du tribunal ainsi que la signature de Musk, le citant comme père et Zilis comme mère des enfants. Le patron de Tesla et la mère des jumeaux collaborent depuis plusieurs années.

Une nouvelle froidement accueillie par celle qui est en relation avec le milliardaire en ce moment. «Natasha a tant appris d'Elon et elle est reconnaissante pour le temps qu'ils ont passé ensemble, à la fois précieux et surréaliste...Après la sortie du biopic Elvis, fin juin, ces dernières semaines ont engendré beaucoup de stress pour Natasha... Devenir actrice a toujours été son rêve et la comédie est son premier amour. Elle fait désormais l'objet d'une reconnaissance pour laquelle elle a travaillé très dur toute sa vie, et Natasha sait qu'elle doit franchir seule les prochaines étapes. Elle n'a pas le temps d'écouter les bruits de fond.», a affirmé une proche de l'actrice à la presse américaine. Elle choisit désormais de continuer seule et de se concentrer sur sa carrière. La jeune femme de 30 ans a passé 5 mois avec le milliardaire âgé quant à lui de 51 ans.