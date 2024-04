Chine: nouvelle concurrence pour Elon Musk déjà en pleine difficulté

S’il y a bien un marché vers lequel tous les regards se tournent actuellement, c’est bien celui des voitures électriques chinoises. Et pour cause, de plus en plus de constructeurs se lancent, que ce soit sur le marché chinois ou international, faisant craindre à certains géants du secteur, de perdre des parts de marché…

C’est notamment le cas avec Elon Musk et ses Tesla. En effet, le groupe américain est en train de subir l’impact des futurs géants chinois. On pense notamment à Xiaomi (avec son SU7) et BYD (avec la BYD Seal). Mais un nouvel arrivant vient de débarquer sur le marché, IM Motors. Et sa technologie pourrait bien porter un coup fatal au milliardaire américain, qui ne s’attendait peut-être pas à tant de concurrence.

IM Motors dévoile sa nouvelle L6

En effet, IM Motors vient de dévoiler son nouveau véhicule électrique, la L6. Il s’agit d’une Berline tout à fait classique, mais qui se recharge en 12 minutes seulement, pour une autonomie totale maximale de 1.000km. Rivale affichée du modèle S de Tesla, ce véhicule sera disponible en Asie, mais aussi en Europe, et ce, à partir du 13 mai prochain (quand bien même il faudra attendre un peu plus pour se faire livrer) !

Du point de vue des dimensions, le véhicule mesure 4.93m de long pour 1.96 de large et 1.47 de haut. Un habitacle spacieux, qui permettra à toutes les personnes qui monteront à bord de se sentir parfaitement à l’aise. Un écran tactile devrait aussi être intégré (10.5 pouces) ainsi qu’un espace de chargement pour smartphone (via induction). Mais ce qui intéresse surtout, c’est la batterie !

12 minutes de charge uniquement

Et celle-ci est tout à fait révolutionnaire. On parle d’une autonomie oscillant entre 800 et 1.000 kilomètres, avec une recharge éclair. Il faut compter 12 minutes de charge pour gagner 400 kilomètres, ce qui permet de s’arrêter lors de ses longs trajets sans perdre énormément de temps. Seul problème ? À ce stade, quasiment aucune route ne dispose de bornes capables de délivrer 400kW de puissance.