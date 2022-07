Les 49è assises de l’Union Internationale de la Presse Francophone (UPF) ont consacré l’élection d’un nouveau bureau international. Il sera dirigé désormais par Anne-Cécile Robert. La nouvelle Présidente est journaliste au journal « Le Monde diplomatique ». Elle a pour vice président Afrique Abdoulaye Thiam du Sénégal. Son secrétaire générale, également une femme est Zara Nazarian de l’Arménie. Ses deux défis : le français et la liberté de presse.

Selon elle, « le français se dégrade dans le monde parce que les français dorment sur leurs lauriers un peu fanés ». Mais pour elle, le français n’est qu’une dimension d’une francophonie plurielle et diversifiée. Elle fait de la liberté de presse sa deuxième préoccupation. « Je sors le double drapeau des valeurs : les valeurs de la liberté de presse et les valeurs de la francophonie ». Elle remplace à ce poste Mandiambal Diagne, un journaliste sénégalais qui a passé 8 ans à la tête de l’organisation et qui part en laissant une organisant en bonne santé.