Il y a quelques mois, votre site d'informations La Nouvelle Tribune vous informait que l'ancien président Obama serait le narrateur d’une nouvelle série de la plateforme de vidéo à la demande Netflix. Intitulée « Nos grands parcs nationaux », la série est axée sur certains des plus célèbres parcs nationaux du monde. L'ancien locataire de la Maison-Blanche devait être le narrateur de cette série de Netflix. Hier mardi, l'ancien président a été nominée aux Emmy Awards justement pour son rôle de narrateur de cette série.

Bonne nouvelle pour l'ancien président américain Barack Obama. En effet, le démocrate est nominé aux Emmy Awards pour son rôle de narrateur de la série Netflix « Nos grands parcs nationaux ». L'information a été annoncée par plusieurs médias américains dont le New York Post. Face à lui, Obama a comme concurrent Kareem Abdul-Jabbar, David Attenborough, W. Kamau Bell et Lupita Nyong'o dans la catégorie narrateur exceptionnel.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien président américain Barack Obama est nominé pour des compétitions du genre. Obama a obtenu déjà deux Grammys à son actif dans la catégorie de créations orales. Barack Obama a en effet remporté en 2006 un grammy pour "Dreams from My Father" et un autre en 2008 pour "The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream".