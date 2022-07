Au Mozambique, la police a annoncé l’arrestation d’un homme qui était sur le point de vendre ses enfants albinos. Ils étaient au nombre de trois selon la précision qui a été apportée par les agents. Le corps de ces enfants devraient intervenir dans des pratiques de sorcellerie. La vente devrait avoir lieu Malawi. A en croire le porte-parole de la police Feliciano da Câmara, la transaction devrait permettre à l’homme d’empocher un montant évalué à e 38.000 euros.

Les enfants ont eu la vie sauve grâce à un appel anonyme reçu par la police. «Nous avons enquêté et il a été possible de sauver les trois enfants, âgés de 9 à 16 ans, qui se trouvaient en captivité», indique le porte-parole de la police. En plus du père des enfants, un autre de leur proche serait impliqué dans le trafic. Mais ceux-ci ont formellement nié leur implication devant les forces de l’ordre.

Une pratique récurrente en Afrique australe

Ce n’est pas la première fois que les albinos sont victimes de ce type de traitement en Afrique australe. Dans la croyance populaire, certaines parties de leur corps utilisées dans des rituels garantissent une prospérité et une bonne santé. Plusieurs organisations se sont données depuis plusieurs années comme mission de lutter contre cette pratique.