C'était un champion sans trophée depuis la fin de la super ligue Pro (le championnat béninois de football).Ce n'est désormais plus le cas. Hier vendredi 1er juillet 2022, Coton Fc, a reçu son "graal" des mains du ministre des sports Oswald Homêky et du président de la Fédération béninoise de football (FBF) Mathurin de Chacus.

Le Vice-champion repart avec 10 millions de Fcfa

En plus de ce trophée, le club dirigé par Lionel Talon a reçu un chèque de 10 millions de Fcfa. Ce qui, semble t-il n'était pas suffisant aux yeux du président de la FBF qui en a rajouté 10 de plus. Au total, Coton FC, repart avec une enveloppe financière de 20 millions de Fcfa plus un trophée. Le vice-champion, les Buffles du Borgou ont reçu un chèque de 10 millions de Fcfa.

Au titre des récompenses individuelles, Henry Uche, le meilleur buteur de la saison a été récompensé à hauteur de 500.000 Fcfa. Le meilleur gardien de la saison Guillaume Agbégninnou repart avec 300.000 Fcfa. Notons que la cérémonie de remise de trophées s'est déroulée sur la pelouse du Stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou.