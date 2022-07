L'année dernière, Lionel Messi a signé avec le Paris Saint Germain, un contrat de deux saisons, avec une année supplémentaire en option. Sa première saison dans le club de la capitale s'est révélée être la pire de toute sa carrière. Le génie argentin n'a marqué que 6 buts en Ligue 1 et cinq autres en ligue des champions. Son plus faible total. Il ne reste au joueur qu'une seule saison à passer à Paris et après, le sextuple ballon d'or pourrait bien retourner au FC Barcelone. C'est du moins ce qui est annoncé sur El Chiringuito, une émission télévisée espagnole de débat sur le football.

Il attendrait un appel du président Juan Laporta

Selon ce programme de la chaîne Mega, le numéro 30 du PSG aurait appelé l'entraîneur Blaugrana pour lui déclarer sa volonté de retourner au bercail. Il serait maintenant en train d'attendre un appel du président du FC Barcelone. Le génie argentin pourrait donc retourner en Espagne, et ce dès janvier 2023 selon El Chiringuito. De toutes les façons, l'argentin est semble-t-il dans les plans du nouvel entraîneur du PSG Christophe Galtier. Le président Nasser Al-Khelaifi continue aussi de compter sur lui.

Il pense qu'on verra la meilleure version du joueur la saison prochaine. "Après plus de 20 ans à Barcelone, il a découvert un nouveau pays, une nouvelle ville, un nouveau championnat, une nouvelle équipe. Une nouvelle culture. Ainsi que sa famille, et il a également été blessé par le coronavirus. Ce n'était pas facile pour Messi la saison dernière, mais la saison prochaine, nous verrons la meilleure version de Messi de tous les temps" déclarait le patron du club parisien