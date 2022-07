Plusieurs chefs d’accusation pèsent contre l’adolescent de 16 ans. Arrêté après la fusillade meurtrière de Paris lundi dernier, il a été inculpé pour « assassinat en bande organisée, tentative d’assassinat en bande organisée, acquisition et détention sans autorisation d’armes de catégories A et B en réunion, et association de malfaiteurs en vue de crimes et délits ». Le mineur dont le complice est en cavale, n’était pas inconnu de la justice française.

Placé en détention provisoire après 4 jours de garde à vue

Son incarcération a été ordonnée par le juge qui allait ainsi dans le sens des réquisitions du parquet. La fusillade du 11ème arrondissement de la ville lumière avait fait un mort et quatre blessés. L’adolescent va rester en détention provisoire en attendant son procès. Il avait passé quatre jours en garde à vue avant d’être inculpé dans la soirée d’hier vendredi 22 juillet.

C’est la brigade criminelle et le 2ème district de police judiciaire qui mèneront les enquêtes dans le cadre de ces affaire. La mairie du 11ème arrondissement a mis sur pied le lendemain des faits, une cellule d’urgence médico-psychologique pour les témoins de la fusillade. Inutile de rappeler que cet arrondissement a déjà été frappé par deux attentats en 2015. C’était dans les mois de janvier et novembre.