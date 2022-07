Le président français Emmanuel Macron a profité d’une interview télévisée ce jeudi 14 juillet pour inviter ses compatriotes à se préparer au pire sur le plan énergétique. L’actuel locataire de l’Élysée s’est notamment attardé sur la situation relative au gaz russe utilisé comme « arme de guerre » par la partie russe selon lui. « La Russie utilise l'énergie, comme elle utilise l'alimentation, comme une arme de guerre », indique le président français.

Un été "très dur"

« Nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz russe », poursuit-il avant d’ajouter que les effets de la guerre en Ukraine pourraient engendrer un été et un début d'automne « très durs ». Ces annonces interviennent dans un contexte où certains pays européens commencent par être véritablement affectés par la situation. Il y a quelques jours, Moscou a prétexté d’une maintenance pour fermer les vannes de Nord Stream 1.

"Tout est possible" selon le vice-chancelier allemand

Il s’agit plus gros gazoduc alimentant l’Europe de l’Ouest. Comme le président français, nombreux sont les dirigeants européens qui se préparent au pire. Le vice-chancelier allemand, Robert Habeck, sur la radio publique s’est prononcé sur le sujet au cours de week-end écoulé. « Nous sommes confrontés à une situation inédite, tout est possible », avait-il déclaré avant d’ajouter : « Il est possible que le gaz coule à nouveau, même en quantité supérieure à avant. Il est possible que plus rien ne vienne et nous devons nous préparer comme toujours au pire ».