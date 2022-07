Le SIDA que l'on définit comme syndrome d'immunodéficience acquise est provoqué par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Une fois que ce virus infecte l'organisme d'un être humain il interfère avec la capacité du corps à lutter contre les infections. Depuis plusieurs années la maladie frappe notre planète faisant de nombreux morts chaque jour qui passe. Récemment, l'instagrameuse Gena Tew a parlé de son expérience du SIDA qui a agit sur sa mobilité et l'a rendue aveugle d'un œil.

Infectée par le SIDA, le mannequin Gena Tew parle de son expérience. Sur son compte Instagram mais aussi sur le réseau social TikTok, Gena Tew publie des vidéos dans lesquelles elle se confie sans filtre. Le mois dernier, elle avait publié une vidéo sur ses comptes sur les réseaux sociaux dans laquelle on pouvait la voir amaigri et s'exprimer face à la caméra. L'instagrameuse a confié que la maladie l'a affectée à un tel point que ça agit sur sa mobilité car son poids a considérablement chuté. Elle affirmait également dans la vidéo que le SIDA l'a rendu aveugle d'un œil et qu'elle a du suivre une thérapie physique pour se sentir mieux.

Dans l'une de ses vidéos, l'instagrameuse a confié qu'elle n'a pas su pendant de nombreuses années qu'elle est séropositive. Et c'est qu'après qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle s'est rendu à l'hôpital qu'elle a découvert qu'elle avait contracté le virus. Selon LindaIkeji qui rapporte l'information, la mannequin de 27 ans a révélé avoir été surprise lorsque son médecin lui a dit que le virus était surement dans son système depuis au moins huit à dix ans. L'instagrameuse qui devrait avoir entre 17 et 19 ans lorsqu'elle a été infectée a confié avoir été viol3e à plusieurs reprises lorsqu'elle vivait dans les rue de New York et que c'est peut-être à ce moment elle a été infectée.