Boni Yayi était en Côte d’Ivoire hier mardi 12 juillet 2022. Il a été reçu en audience par le président de la République ivoirienne Alassane Dramane Ouattara. Les deux hommes ont parlé de la Guinée. Inutile de rappeler que Boni Yayi a été désigné par la Conférence des chefs d’Etat de la Cedeao, le 03 juillet dernier, comme médiateur de l’institution sous-régionale en Guinée. Son hôte était « heureux » d’accueillir « un frère et un ami ».

Alassane Ouattara a ensuite salué sa démarche: « Il a souhaité venir s’entretenir avec nous avant de commencer sa mission et je voulais le remercier de cette marque d’attention et lui souhaiter bonne chance. Je lui ai dit que la Guinée est un pays voisin, ami; les Guinéens sont nos frères et nos sœurs, et que je compte sur lui pour nous amener à trouver une solution avec les autorités guinéennes dans l’intérêt du peuple de Guinée » .Boni Yayi a pour sa part indiqué qu’il lui paraissait nécessaire de venir rendre visite au président Ouattara pour le remercier pour « cette marque de confiance, le rôle qu’il a joué, et surtout prendre des instructions ».

Entretien avec l’ancien Président du #Bénin, Thomas Yayi Boni, au Palais de la Présidence, ce mardi 12 juillet 2022 pic.twitter.com/k0byEZhQRW — Presidenceci (@Presidenceci) July 13, 2022

Le chef de l’Etat ivoirien a selon lui, fait des « commentaires très intéressants, les échanges ont été fructueux ». Et tout ceci prouve qu’il suit le dossier guinéen selon Boni Yayi. « N’eût été les efforts qu’il a déjà fournis peut-être qu’on ne serait pas là où nous sommes aujourd’hui » estime l’ancien président béninois.