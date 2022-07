Une mission de la Cedeao, comprenant le nouveau médiateur de l'organisation pour la Guinée (Boni Yayi), a séjourné dans le pays du mercredi 20 juillet au samedi 23 juillet 2022. Le communiqué sur cette mission de médiation, indique que l'ancien président béninois a rencontré certains membres du gouvernement dont le premier ministre par intérim Dr Bernard Goumou en présence de trois autres ministres. Il a également pris part à une rencontre du président Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la Cedeao, avec le Conseil national de la transition.

Deux tête-à-tête avec Mamadi Doumbouya

L'ex-locataire du palais de la Marina a ensuite échangé avec les ambassadeurs des pays membres de la Cedeao en Guinée, le Groupe des Ambassadeurs du G5 (France, Union Européenne, USA, CEDEAO, Nations Unies) et les ambassadeurs de la Chine, la Russie, la Turquie , l'Egypte et le Maroc. "Les diplomates ont salué sa nomination en qualité de Médiateur de la Cedeao pour la Guinée et lui ont exprimé leur entière disponibilité à contribuer au succès de sa mission. Ils ont réitéré leur adhésion à soutenir l'accompagnement de la Cedeao pour la réussite de la transition".

Outre les diplomates, Boni Yayi a eu à deux reprises un tête-à-tête avec le Président de la transition Mamadi Doumbouya puis une séance de travail avec une délégation du Comité national de rassemblement pour le développement (CNRD) conduite par le Colonel Sadiba Koulibaly, chef d'Etat-major général des Armées, entouré d'officiers supérieurs. Des discussions avec les autorités de la transition, il ressort que celles-ci "ne font pas de fixation sur le délai de la transition de 36 mois ", mais insiste sur "l'importance et le maintien des activités prévues dans le chronogramme".

Elles sont disposées à travailler en harmonie avec la Cedeao

Elles ont ensuite réitéré leur engagement à travailler en harmonie avec l'organisation sous-régionale et la communauté internationale dans l'exécution des étapes clés de la transition dans le cadre d'un dialogue national inclusif. Boni Yayi a quant à lui, “ réitéré la volonté de nos peuples de créer dans l’espace CEDEAO, les conditions de liberté, de démocratie, de paix, de stabilité, de sécurité, et d’emplois des jeunes en vue d’une prospérité partagée par les citoyens de la Communauté” . Il a ensuite encouragé les guinéens et leurs autorités à adopter un comportement de concorde national et de paix.