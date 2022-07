Ces dernières années, le cannabidiol (CBD) connait un véritable essor dans de nombreux pays de l’Europe, notamment la France. En effet, cette substance disposerait en particulier de nombreuses propriétés avantageuses pour l’organisme de tout être vivant. On la retrouve généralement sur le marché sous la forme d’huile qui peut être consommée de diverses manières. Mais concrètement, qu’est-ce que l’huile de CBD ? Quels sont ses bienfaits pour l’organisme ? Comment la consommer ? Ce guide apporte les éléments de réponses à toutes ces questions.

Huile de CBD : De quoi s’agit-il exactement ?

En réalité, l’huile de CBD est une substance particulièrement active produite à partir de l’extraction du cannabidiol qui est obtenu essentiellement de la fleur de la plante de cannabis. Elle est fabriquée par une combinaison de cristaux de CBD et d’autres huiles d’origines végétales. Elle reste certes différente des autres huiles comme l’huile du cannabis ou du chanvre par sa production. En matière de CBD, Weed Side Story est la boutique n° 1 en France qui propose une large gamme de produits confectionnés à base de CBD. Elle propose entre autres des résines, des fleurs, des huiles ainsi que des infusions.

Huile de CBD : quels sont ses bienfaits pour l’organisme ?

Si l’huile de CBD reste aujourd’hui prisée par une grande partie de la population mondiale, c’est essentiellement grâce aux diverses propriétés qu’elle offre. Non seulement elle est bénéfique pour la santé, mais elle l’est aussi sur plusieurs autres plans. Voici ci-dessous quelques avantages de consommer cette substance.

L’huile de CBD est une véritable alliée pour bien dormir

Selon l’avis de nombreux consommateurs, l’huile de CBD aiderait à l’endormissement grâce à ses vertus relaxantes et apaisantes en diminuant les manifestations physiques de l’anxiété. En effet, cette substance permettrait de bien dormir tout en luttant contre les difficultés d’endormissement, les problèmes de réveil, et même contre cette sensation de fatigue au réveil. Ainsi, en cas d’insomnie par exemple, l’huile de CBD pourrait devenir une solution efficace à de nombreux traitements médicamenteux. De plus, contrairement à certains somnifères, l’utilisation de cette substance n’entraine pas d’effet secondaire.

Huile de CBD (Photo DR)

Des propriétés aux vertus antistress

Selon de nombreuses études, l’huile de CBD aurait des propriétés bénéfiques pour gérer le stress et l’anxiété. Elle permettrait sans doute de réguler dans l’organisme le taux de production de la sérotonine, une hormone qui intervient dans le contrôle de l’humeur. Ainsi, la consommation de cette essence aiderait à mieux gérer le stress, permettrait de résister à la pression et augmenterait la productivité au travail. Une des propriétés qui pourraient s’avérer avantageuses pour les étudiants en période d’examens.

Un antidouleur naturel

L’huile de CBD est un véritable antidouleur naturel. En effet, elle agit efficacement sur les parties douloureuses du corps et diminue les inflammations chroniques. De plus, ses propriétés de relaxation permettent de mieux supporter la douleur et d’améliorer l’humeur, particulièrement chez les personnes âgées. Bref, elle permet de diminuer les douleurs de l’organisme, particulièrement dans le cas de certaines maladies chroniques telles que l’arthrose.

Huile de CBD : comment la consommer ?

Cette substance est considérée aujourd’hui comme un remède alternatif puissant là où se limitent les remèdes habituels. Cependant, pour profiter pleinement de tous ses bienfaits, il existe de nombreuses façons de la consommer. En voici quelques-unes ci-dessous.

Une consommation à travers les plats de cuisine

Bonne nouvelle pour ses adeptes ! L’huile de CBD peut bien être consommée à travers les plats de cuisine, à l’instar des huiles végétales (huile d’olive, huile de coco, etc.). En effet, une recherche scientifique aurait prouvé que cette essence serait 5 fois plus bénéfique lorsqu’elle est consommée à travers un repas riche en graisses. Cette méthode de consommation reste simple. Il suffit de se lancer dans la préparation d’un repas en utilisant l’huile de CBD. Toutefois, il est recommandé de ne pas en abuser et se contenter de quelques gouttes.

Une consommation de cette substance par la voie cutanée

Tout comme l’huile de ricin ou celle d’amande, l’huile de CBD présente beaucoup de propriétés qui peuvent s’avérer très bénéfiques dans l’industrie de la cosmétique. Elle est utilisée par de nombreuses entreprises pour la fabrication de certains produits utilisés pour les soins du visage, du corps, des cheveux, etc. Les bienfaits majeurs de l’huile de CBD dans l’industrie cosmétique sont ses effets antirouilles. Le fait de consommer cette substance par la voie cutanée permet de se relaxer confortablement, d’humidifier les peaux sèches, et d’améliorer la couleur de la peau.