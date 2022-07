Depuis le démarrage de l'offensive russe en Ukraine, des entreprises russes sont sous le coup de sanctions des occidentaux. C'est le cas de certains médias russes qui sont censurés en occident plus précisément en Europe. Ce mercredi, la justice européenne a confirmé la suspension de la chaine russe RT France dans l'espace européen. L'information qui a été rapportée par plusieurs médias internationaux ne laissent pas indifférentes les autorités russes. C'est l'information annoncée par le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Moscou réagira de la même façon à la suspension de la chaine russe RT France dans l'espace européen. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov qui dénonce "une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté des médias dans les États européens, dont la France". Pour l'officiel russe qui estime que cette décision est mauvaise, les Européens piétinent les idéaux qu'ils imposent au monde.

"Ce processus nous cause à la fois des inquiétudes et des regrets. Bien sûr, nous prenons et prendrons des mesures de pression similaires contre les médias occidentaux qui travaillent dans notre pays, nous ne les laisserons pas non plus travailler dans notre pays, et il n'y aura ici aucune souplesse", a martelé M. Peskov. " (...)RT est maintenant bloquée et ne peut pas fonctionner en Europe, dans la grande majorité des États européens, c'est mauvais", a déploré M. Peskov.