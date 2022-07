Le célèbre rappeur américain Kanye West est poursuivi pour défaut de paiement de frais de locations de vêtements. Selon les informations rapportées par la plateforme américaine TMZ, The David Casavant Archive a déposé une plainte contre la star américaine. Il est réclamé à l’ex compagnon de Kim Kardashian un montant évalué à 416 000 $.

Il garde 13 tenues

A en croire les détails donnés par le service de location de vêtements dans la plainte, au total, 49 tenues avaient été louées par Kanye West entre février et mars 2020. Il en a retourné 36 sur 49. En octobre de la même année, la star américaine aurait arrêté le paiement des frais de location des tenues qui étaient restées en sa possession.

195 000 dollars réclamés



Aussi, The David Casavant Archive réclame-t-elle en plus des frais de location, le prix des treize vêtements des vêtements qu’il a gardés par-devers lui. Selon la plateforme TMZ, il s’agit d’un total de 195 000 dollars. Le service de location de vêtements collabore avec la star américaine depuis plusieurs années. The David Casavant Archive collabore également avec plusieurs grands noms de la musique américaine tels que : Travis Scott, Rihanna, Paul McCartney, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Pharrell, Lorde, Tom Brady, 21 Savage, Young Thug et Solange.